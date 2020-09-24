Нижегородские производители продуктов получили более 2 млрд рублей на развитие Бизнес

Более 2 млрд рублей инвестиций направлено на развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с коронавирусом, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона продолжают наращивать производство продуктов питания и расширять ассортимент продукции", - отметил Глеб Никитин.

Реальные цифры

По итогам восьми месяцев текущего года индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,9% по сравнению с 2019-м.

"Это связано, в том числе, с тем, что предприятия модернизируют свои производства, закупают новое оборудование. Только с начала года на эти цели было направлено более 2 млрд рублей. Это собственные и кредитные ресурсы", - добавил губернатор.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже завершена в этом году, - строительство плодоовощного производственного комплекса и монтаж линии по производству фруктово-ягодных начинок в ООО "Компания "Зеленый город"; установка бутылочной линии для разлива молочной продукции на ЗАО "Молоко" (г. Городец); модернизация приемно-аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха переработки сыворотки на АО "Маслосырзавод "Починковский"; установка камеры по выпуску термостатной молочной продукции и запуск новой технологической линии по производству творога на АО "Павловский молочный завод"; развитие мощностей производства и расфасовки соусов, майонезов на АО "Нижегородский масложировой комбинат".

"Льготное кредитование позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия. Более 60 млн рублей областных субсидий направлено на погашение процентной ставки по льготным кредитам с начала 2020-го года. Кроме того, 70 млн рублей льготных займов получили предприятия пищепрома из регионального Фонда поддержки АПК. Кредитные средства привлечены хлебозаводами, мясокомбинатами, молокозаводами, консервными заводами на модернизацию своих производств и закупку сырья", - сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

"Мы освоили льготный кредит в размере 50 млн рублей плюс вложили 40 млн рублей собственных средств. Для нас это очень хорошая поддержка, которая позволила полностью реконструировать приемно-аппаратный цех и благодаря этому расширить ассортимент сыров с 14 до 17 наименований. Кроме того, мы запустили в эксплуатацию еще один бассейн для посолки сыров, что позволило увеличить объем перерабатываемого молока до 200 тонн в сутки, закупили современные молочные танки для хранения сырья до восьми месяцев без консервантов. Это благотворно скажется на качестве итоговой продукции", - рассказала директор маслосырзавода "Починковский" Елена Рубцова.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что в 2020 году предприятиям АПК Нижегородской области выделено 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Губернатор отметил, что льготные кредиты предоставлены в рамках федеральной госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области". Также АПК Нижегородской области увеличил экспорт продукции на 14% с начала этого года.