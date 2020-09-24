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Общество

Движение транспорта в районе ул.Горького будет запрещено до 11 октября

30 сентября 2020 12:58  [102] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта в районе ул.Горького будет запрещено до 11 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке по улице 3-й Ямской. Ранее был перекрыт участок по улице М.Ямской - до пересечения с дублером ул.Красносельской (на участке дороги напротив дома №27 по ул.Горького). Тогда ограничения действовали до вечера 28 сентября.

Инициатор обращения ООО "Старт-Строй". Застройщик прокладывает водопровод.

Теперь ограничения действуют до 11 октября включительно.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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