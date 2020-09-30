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Общество

Базовая кафедра банка "Открытие" начала работу в НИУ ВШЭ

01 октября 2020 10:57  [55] Общество

Базовая кафедра "Управление рисками" банка "Открытие" на базе Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета Высшая школа экономики начала работу в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

В рамках сотрудничества в НИУ ВШЭ стартовал курс "Интегрированное управление рисками". Курс преподается для студентов второго года обучения магистратуры по направлению подготовки "Менеджмент" и "Бизнес-информатика" и продлится до конца декабря 2020 года. В январе 2021 года будет запущен курс для студентов бакалавриата по направлениям подготовки "Менеджмент", "Бизнес-информатика".

Преподавателями кафедры являются сотрудники блока "Риски" кредитной организации Ирина Кремлева, Владимир Варивончик, Оксана Старосельская, Анастасия Демская, Игорь Григорьев, Алексей Чебыкин. Они передают студентам свой богатый профессиональный опыт.

Программа деятельности базовой кафедры "Управление рисками" предполагает привлечение студентов одного из ведущих экономических вузов России на практику и стажировку в банк "Открытие".

"В это сложное время управление рисками в любой компании выходит на первый план. От профессионализма риск-менеджмента и риск-культуры в целом зависит не только успех конкретного бизнеса, но зачастую само его выживание в сегодняшних непростых условиях. Сотрудники блока "Риски" банка "Открытие" обладают уникальным опытом и профессиональными компетенциями в управлении рисками. У каждого за плечами работа в разных организациях, мы вместе успешно прошли несколько кризисов. Мы с радостью поделимся нашим опытом и знаниями со студентами - будущими специалистами", - рассказала член правления, руководитель блока "Риски" банка "Открытие" Ирина Кремлева.

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