Нижегородский производитель выпускал куриные полуфабрикаты с бактериями Общество

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов куриных полуфабрикатов нижегородского производителя, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии). Об этом сообщает ведомство.

Попав в организм человека, эта бактерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

В референтном центре не стали уточнять, кто именно из производителей выпускает такие полуфабрикаты. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.