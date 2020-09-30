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Общество

Нижегородский производитель выпускал куриные полуфабрикаты с бактериями

01 октября 2020 11:52  [570] Общество

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов куриных полуфабрикатов нижегородского производителя, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии). Об этом сообщает ведомство.

Попав в организм человека, эта бактерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

В референтном центре не стали уточнять, кто именно из производителей выпускает такие полуфабрикаты. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

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