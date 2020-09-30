Последние новости рубрики Общество
01 октября 2020 15:50  [32] Работающие этим летом детские лагеря Нижегородской области получат гранты
01 октября 2020 15:45  [42] Перевозчиков Нижнего Новгорода начинают штрафовать за отсутствие медицинских масок
01 октября 2020 15:14  [83] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода
01 октября 2020 15:08  [65] Специалисты рассказали об особых зонах риска инфицирования
01 октября 2020 14:55  [76] Участок дороги отремонтировали в Ковернинском районе
01 октября 2020 14:47  [78] "Ростелеком" проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России
01 октября 2020 14:24  [99] Перевод нижегородских школ на дистанционку из-за ОРВИ пока не планируется
01 октября 2020 13:38  [150] Более 200 нижегородцев оштрафуют за отсутствие теста на COVID-19 после заграничного отдыха
01 октября 2020 12:31  [530] Стали известны новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам
01 октября 2020 12:13  [401] Девелоперы покидают Нижний Новгород из-за проблем с ОКН
Общество

Работающие этим летом детские лагеря Нижегородской области получат гранты

01 октября 2020 15:50  [32] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан сегодня, 1 октября, в приемной Президента России в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С вопросом о поддержке организаций отдыха детей и их оздоровления к губернатору обратилась директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" Светлана Леонова.

Как рассказала Светлана Леонова, в учреждении этим летом отдохнули около 600 детей. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем в прежние годы. Первая смена не состоялась, и родителям пришлось возвращать деньги за неиспользованные путевки. Вместе с этим учреждение понесло дополнительные расходы на закупку специального оборудования: бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха закрытого типа, средств индивидуальной защиты, наличие запаса дезинфицирующих средств. За счет муниципальных ресурсов нет возможности покрыть все возникающие расходы. В результате у организации образовались задолженности.

Глеб Никитин отметил, что уже проработан вопрос оказания таким учреждениям финансовой помощи. Из регионального бюджета планируется выделить около 21 млн рублей.

"Для нас крайне важно сохранить инфраструктуру детского отдыха и помочь тем, кто обеспечивает их работу. Эта сфера очень сильно пострадала в результате ограничений, связанных с распространением коронавируса. В связи с этим я принял решение выделить средства из регионального бюджета на гранты тем учреждениям, которые работали этим летом. В них отдыхали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети медиков и педагогов. Это важная социальная миссия", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, все детские лагеря России начали открываться в этом году только с 1 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph