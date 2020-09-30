Работающие этим летом детские лагеря Нижегородской области получат гранты Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан сегодня, 1 октября, в приемной Президента России в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



С вопросом о поддержке организаций отдыха детей и их оздоровления к губернатору обратилась директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" Светлана Леонова.

Как рассказала Светлана Леонова, в учреждении этим летом отдохнули около 600 детей. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем в прежние годы. Первая смена не состоялась, и родителям пришлось возвращать деньги за неиспользованные путевки. Вместе с этим учреждение понесло дополнительные расходы на закупку специального оборудования: бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха закрытого типа, средств индивидуальной защиты, наличие запаса дезинфицирующих средств. За счет муниципальных ресурсов нет возможности покрыть все возникающие расходы. В результате у организации образовались задолженности.

Глеб Никитин отметил, что уже проработан вопрос оказания таким учреждениям финансовой помощи. Из регионального бюджета планируется выделить около 21 млн рублей.

"Для нас крайне важно сохранить инфраструктуру детского отдыха и помочь тем, кто обеспечивает их работу. Эта сфера очень сильно пострадала в результате ограничений, связанных с распространением коронавируса. В связи с этим я принял решение выделить средства из регионального бюджета на гранты тем учреждениям, которые работали этим летом. В них отдыхали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети медиков и педагогов. Это важная социальная миссия", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, все детские лагеря России начали открываться в этом году только с 1 июля.