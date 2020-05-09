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Общество

Детские лагеря в России могут открыть с 1 июля

19 мая 2020 15:20  [2] Общество

Детские лагеря в России могут открыть не раньше, чем с 1 июля. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на министерство просвещения, начать летнюю оздоровительную кампанию в российских регионах рекомендуется с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.

"Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде - не 21 день, а, допустим, 14", - сказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Янина Голубева.

В детских оздоровительных лагерях могут быть введены дополнительные меры предосторожности, например, запрет на посещение детей родителями в течение смены.

В Роспотребнадзоре уточнили, что решения об открытии детских лагерей будут приниматься руководством регионов.

Напомним, детские сады, возможно, откроют в ближайшее время в Нижегородской области.

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