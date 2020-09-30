Благоустройство сквера на Звездинке выполнено с нарушениями Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на Звездинке в Нижнем Новгороде выполнено с нарушениями. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что по контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября.

Однако, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, который приехал принимать общественное пространство, обратил внимание на недоделанные бетонные конструкции, пандусы, местами незакрепленные лавочки.

Дмитрий Сивохин сказал, что не станет принимать работу подрядчика и дал неделю на исправление недочетов.

Предполагается, что до конца октября в сквере высадят крупные деревья. Там уже высажено 540 кустарников и засеяно 7,5 тысяч квадратных метров газонов, установлены новые скамейки.

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее говорил, что в этом году по программе

"Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе планируется благоустроить 33 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день больше половины пространств открыто, остальные – в завершающей стадии.