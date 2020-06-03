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Общество

Сквер на Звездинке планируют благоустроить до 1 сентября

04 июня 2020 13:29  [84] Общество

Фото: с сайта gipernn.ru, Наталия Пылина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер на Звездинке в Нижнем Новгороде планируют благоустроить до 1 сентября. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

В настоящее время выбран подрядчик для благоустройства сквера. В электронном конкурсе победило ООО "Строй-Мастер". Компания предложила наименьшую стоимость работ – 32,2 млн рублей.

Изначально контракт предполагал стоимость благоустройства в размере 42 млн рублей.

В контракте прописаны демонтажные работы, снос деревьев, ремонт покрытий и дорожек, устройство ограждения, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, устройство бетонных клумб, установка и приобретение малых архитектурных форм.

Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года включительно. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и товары составляет 5 лет.

Однако, определение подрядчика было приостановлено из-за жалобы в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. В УФАС поступила жалоба от ООО "Урал Контракт" (Екатеринбург) о нарушении департаментом экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода и управлением благоустройства администрации Нижегородского района требований законодательства.

Несмотря на то, что подрядчик определен, закупка все еще приостановлена.

СПРАВКА:

ООО "Строй-Мастер" зарегистрировано 2 февраля 2015 года во Владимирской области (ИНН: 3301033213). Уставной капитал - 10 тысяч рублей. Учредители: Гаспарян А.М. и Гаспарян К.М. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

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