Нижегородские власти намерены вместе с дольщиками контролировать строительство ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 октября обсудил с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" ситуацию с завершением строительства жилого комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Представители инициативной группы участников долевого строительства обратились с вопросами о сроках ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Они отметили, что в июле-августе текущего года произошло снижение темпов возведения домов.

Присутствовавший на приеме заместитель губернатора Сергей Морозов рассказал, что, несмотря на снижение интенсивности, в июле-августе, строительно-монтажные работы на площадке не прекращались, а застройщику – фонду "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" и подрядчику - АО "Политехстрой", были даны рекомендации по увеличению числа рабочих для того, чтобы сдать дома в срок. Замгубернатора добавил, что "на данный момент наблюдается увеличение темпа работ".

Результатом встречи стала договоренность о регулярных совещаниях между дольщиками и представителями правительства региона. На этих встречах дольщики смогут задавать интересующие их вопросы.

На такие встречи также планируется приглашать представителей "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" и "Политехстроя".

"Также необходимо еще раз детально разобрать ситуацию с участием дольщиков, заказчика и подрядчика. Люди должны понимать, что происходит на площадке и когда они получат свои квартиры. Правительство Нижегородской области со своей стороны готово оказать все содействие для того, чтобы работы велись в установленном графике", - сказал Глеб Никитин.