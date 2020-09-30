Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе Происшествия

Фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО

Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 1 октября, на 7 км дороги Лукоянов – Первомайск.

42-летний водитель (стаж 24 года) в состоянии опьянения ехал на автомобиле ГАЗ 31105, не справился с управлением, улетел в кювет и оказался в болоте.

В результате, пострадали и водитель, и пассажир. С ушибами и ссадинами они были госпитализированы, но позднее отпущены.

Напомним, нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду в сентябре этого года.