Фото:
Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
ДТП случилось накануне вечером, 1 октября, на 7 км дороги Лукоянов – Первомайск.
42-летний водитель (стаж 24 года) в состоянии опьянения ехал на автомобиле ГАЗ 31105, не справился с управлением, улетел в кювет и оказался в болоте.
В результате, пострадали и водитель, и пассажир. С ушибами и ссадинами они были госпитализированы, но позднее отпущены.
Напомним, нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду в сентябре этого года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+