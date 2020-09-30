Водоканал
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2020 09:16  [83] Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе
01 октября 2020 14:04  [358] Нижегородец получил 15 лет колонии за убийство послушницы монастыря
01 октября 2020 12:53  [347] Около тысячи литров топлива похищено с нескольких судов на Волге в Кстовском районе (ВИДЕО)
01 октября 2020 09:38  [297] Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе
01 октября 2020 09:11  [371] Пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара 1 октября
30 сентября 2020 14:31  [386] Нижегородец получил 10 лет колонии за жестокое убийство жены в день развода
29 сентября 2020 16:43  [581] Склад с поролоном сгорел в Семенове
29 сентября 2020 10:16  [600] Жительница Ковернинского района украла деньги у бывшего мужа
28 сентября 2020 15:56  [647] Нетрезвая женщина пострадала при катании на квадроцикле в Кстовском районе
28 сентября 2020 15:34  [875] Уголовное дело возбуждено при расследовании смертельного крушения самолета в Кстовском районе
Происшествия

Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе

02 октября 2020 09:16  [83] Происшествия

Фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО

Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 1 октября, на 7 км дороги Лукоянов – Первомайск.

42-летний водитель (стаж 24 года) в состоянии опьянения ехал на автомобиле ГАЗ 31105, не справился с управлением, улетел в кювет и оказался в болоте.

В результате, пострадали и водитель, и пассажир. С ушибами и ссадинами они были госпитализированы, но позднее отпущены.

Напомним, нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду в сентябре этого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph