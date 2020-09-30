Жителям в Лысковском районе заменили электросети по требованию прокуратуры Общество

Жителям с. Черемиска в Лысковском районе заменили электросети. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 октября 2020 года.

Установлено, что электрические сети находятся в ненадлежащем состоянии, напряжение в них не соответствует требованиям законодательства. В связи с этим прокуратурой начальнику электросетевой организации внесено представление.

В результате организация проложила 9 км новых электросетей вместе с опорами. Таким образом, нарушения устранены.

Прокуратура области разъясняет, что в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг, заявители вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию Нижегородской области либо в прокуратуру с соответствующим заявлением.

Напомним, тарифы на электроэнергию вновь подняли с 1 июля.