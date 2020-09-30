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Происшествия

Кровельщик разбился насмерть в Дзержинске

02 октября 2020 14:45  [25] Происшествия

Кровельщик разбился насмерть в Дзержинске при падении с крыши 5-этажного дома. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

ЧП случилось накануне, 1 октября по адресу: ул. Чкалова, 2. Мужчина работал в ООО "Коммунальный прогресс". Ему было 44 года.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Проверяется соблюдение норм охраны труда, обеспечение безопасных условий труда и надлежащего контроля за производством работ со стороны должностных лиц. По результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования.

Напомним, еще один несчастный случай произошел накануне: электрик из Ардатова сгорел на работе.

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