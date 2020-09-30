Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации
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Суд обязал больницу скорой медицинской помощи Дзержинска выплатить моральный вред пациентке, которой отказали в госпитализации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Данное решение принял Дзержинский городской суд.
Теперь больница обязана выплатить пациентке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать судебные расходы в сумме 43,5 тысяч рублей.
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