Последние новости рубрики Общество
02 октября 2020 15:47  [62] Более 3 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе
02 октября 2020 15:39  [74] Движение транспорта на пл. Минина и Пожарского 4 октября организуют по двум полосам
02 октября 2020 15:24  [122] Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации
02 октября 2020 15:10  [73] ЗС НО приглашает принять участие в конкурсе "Творчество против коррупции"
02 октября 2020 14:16  [194] Известный писатель-детектив написала роман о событиях в Сормове
02 октября 2020 13:16  [144] "ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре установил 27 узлов учета в Дзержинске
02 октября 2020 13:07  [212] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 96 жителей Нижнего Новгорода
02 октября 2020 12:56  [133] Нижегородцам предложили выбрать территории для высадки хвойных аллей
02 октября 2020 12:31  [130] Саровский лицей победил во всероссийском конкурсе школьных музеев
02 октября 2020 12:12  [531] Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев
Общество

Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации

02 октября 2020 15:24  [122] Общество
Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации

Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал больницу скорой медицинской помощи Дзержинска выплатить моральный вред пациентке, которой отказали в госпитализации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Данное решение принял Дзержинский городской суд.

Теперь больница обязана выплатить пациентке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать судебные расходы в сумме 43,5 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph