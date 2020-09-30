Более 3 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Более 3 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе 2 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В акции приняли участие сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и волонтеры. Они также очистили берега реки от мусора.

"Министерство экологии региона всегда поддерживает подобные акции, а также самостоятельно проводит, например, субботники. Тем самым мы воспитываем в подрастающем поколении экологическую культуру, учим людей не мусорить. Это также является одной из задач, поставленной перед нами президентом России в рамках нацпроекта "Экология", - отметила начальник управления охраны окружающей среды министерства Наталья Швечкова.

Мероприятие было организовано Благотворительным экологическим фондом "Цивилизация" в рамках экологического просветительского интерактивного проекта #ЭКОПРИВЫКАЙ.

Поддержку акции оказали министерство экологии области, комитет экологии и природопользования Законодательного собрания региона, компания "ЛУКОЙЛ-НЕФТЕОРГСИНТЕЗ", региональные операторы по обращению с отходами "Управление отходами-НН" и "Экореал-Кстово".

Отметим, проект реализуется с использованием президентского гранта.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента началась в стране с 2019 года.