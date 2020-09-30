Отдельные направления нижегородского химпрома увеличили производство на 14% Бизнес

Отдельные направления химической промышленности Нижегородской области за 8 месяцев 2020 года увеличили производство на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о производстве резиновых и пластмассовых изделий. В Нижегородской области выпускается широкий ассортимент изделий из полимерных материалов, пленки ПВХ, изделия из стеклопластика, трубы ПВХ, полиэтиленовые пакеты, поливинилбутиральная и биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка, пластиковые пробки.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего по данным направлениям в регионе работают более 35 предприятий.

"Очень важно, что компании этого профиля в текущих условиях увеличили объем производства. Мы видим, что нижегородская продукция востребована на рынке и рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится", - сказал Глеб Никитин.