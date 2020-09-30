Куриные полуфабрикаты с бактериями не попадут на стол нижегородцев, - Россельхознадзор Общество

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Руководитель регионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев прокомментировал ситуацию с обнаруженными листериями в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя.

Напомним, что Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов куриных полуфабрикатов, выпускаемых в регионе, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии).

Попав в организм человека, эта бактерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

Владимир Макарычев сказал, что продукция изготавливалась на мелком производстве.

"В настоящий момент в мясном цеху, в котором были взяты на пробу куриные полуфабрикаты, проводится комплекс контрольно-надзорных мероприятий. Вся продукция данного мясного цеха выведена из оборота. Таким образом, на столы нижегородцев эта опасная продукция не попадёт", - отметил руководитель управления Россельхознадзора.

"Хочу уточнить, что продукция изготавливалась на мелком производстве, которое находится на территории Нижегородской области. Кто является поставщиком кур в этом цеху, сейчас устанавливается", - пояснил он.

"О результатах проверки мы сообщим дополнительно", - заверил Владимир Макарычев.