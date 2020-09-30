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Общество

Cтарый скотомогильник в пос.Буревестник соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, - Госветнадзор

02 октября 2020 18:08  [91] Общество

Фото: Госветнадзор

Cтарый сибиреязвенный скотомогильник в поселке Буревестник Богородского района находится на контроле районной администрации и, по данным Госветнадзора, полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям.

Сегодня региональное отделение ОНФ распространило информацию о том, что В пос.Буревестник расположен сибиреязвенный скотомогильник, который не огорожен. Помимо этого, в нескольких сотнях метров от него расположен новый детсад, который пока не эксплуатируется, поскольку построен недавно. По информации ОНФ, данные нарушения выявлены в сентябре этого года.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в Госветнадзоре, сегодняшняя проверка показала, что в настоящее время вокруг скотомогильника возведен забор из бетонных плит, целостность которого не нарушена, а доступ на территорию объекта закрыт (фото прилагается).

Проверки скотомогильников и биотермических ям осуществляется два раза в год, что предусмотрено ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

По информации администрации Богородского района, все разрешительные документы на строительство детского сада в поселке Буревестник были своевременно получены от контролирующих органов в связи с полной безопасностью скотомогильника.

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