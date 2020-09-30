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Политика

"Мы ценим каждого из вас - ветерана педагогического труда, опытного учителя, молодого педагога", - Юрий Шалабаев

05 октября 2020 09:15  [46] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородских педагогов с Днем учителя.

"Есть много профессиональных праздников в календаре, но ваш – особенный. День учителя - праздник, близкий каждому. В школе не бывает случайных людей. Каждый из вас выбрал эту профессию и остаётся в ней по зову души.

Вы не только даете знания. Вы - пример, образец для детей, и эта миссия закреплена за вами негласным учительским кодексом. Столько зависит от учителя, трудно представить: и качество знаний, и мотивация к учебе, и даже просто – настроение ребенка, его самоощущение, его душевный комфорт.

Как говорят ваши ученики, вы работаете "24 на 7". Как нельзя на час или день перестать быть матерью или отцом, так невозможно учителю час или день не быть учителем. Мы ценим каждого из вас - ветерана педагогического труда, опытного учителя, молодого педагога.

Примите искренние слова благодарности за Ваш ежедневный труд, результат которого очень отложенный, но очень важный для всех. Каждое ваше слово, ваш урок, ваша оценка – это основа будущего целых поколений. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, вдохновенного педагогического труда!" – пожелал и.п. главы города.

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