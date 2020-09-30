"Уверен, что профессия учителя будет набирать популярность", – Олег Лавричев Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородских педагогов с Днем учителя.



"День учителя – это особый праздник. Работа педагога требует высокого профессионализма, огромного терпения и самоотдачи. И каждый из нас с благодарностью вспоминает школьных учителей - добрых, мудрых, любящих и понимающих своих учеников, которые помогли сделать правильный жизненный выбор.

Жизнь не стоит на месте, вводятся новые технологии обучения и образовательные стандарты. Именно поэтому в условиях пандемии, когда школы вынуждены были перейти на дистанционное обучение, учителя, ученики и родители вместе смогли оперативно перестроиться и продолжить образовательный процесс.

Уверен, что профессия учителя будет набирать популярность и педагогическое сообщество будет пополняться молодыми специалистами, которые станут достойными продолжателями педагогических традиций.

Я желаю Вам каждый день приходить на работу с радостью, покорять новые профессиональные вершины и воплощать творческие замыслы. Здоровья, счастья, отличного настроения, а также целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши ожидания!" – пожелал Олег Лавричев.