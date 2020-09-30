Нижегородская администрация объявила аукцион по охране мостов

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по поиску подрядчика, который займется защитой четырех мостов города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Речь идет о Канавинском, Молитовском, Мызинском мостах, а также метромосте.
Согласно документации, подрядчик должен будет охранять мосты до конца 2020 года.
Начальная (максимальная) цена контракта – 12,3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города.
Аукцион запланирован на 13 октября. Преимущество при выборе подрядчика будет отдано субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.
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