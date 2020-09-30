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Виталий Махоня пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Он перестал выходить на связь еще 16 сентября.
Приметы 33-летнего молодого человека: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы темно-русые, серые глаза.
Во что был одет в день исчезновения – неясно.
При себе у него была синяя с белыми разводами дорожная сумка, документы и телефон.
Особые приметы: сутулится, шрам на затылке.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
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