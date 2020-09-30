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Общество

Виталий Махоня пропал в Нижнем Новгороде

05 октября 2020 13:10  [103] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Виталий Махоня пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Он перестал выходить на связь еще 16 сентября.

Приметы 33-летнего молодого человека: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы темно-русые, серые глаза.

Во что был одет в день исчезновения – неясно.

При себе у него была синяя с белыми разводами дорожная сумка, документы и телефон.

Особые приметы: сутулится, шрам на затылке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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