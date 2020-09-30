Сергей Бухвалов назначен главврачом нижегородской больницы №13

Больница №13
Фото:
Сергей Бухвалов назначен главным врачом нижегородской городской клинической больницы №13 Автозаводского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Главврач вступил в должность сегодня, 5 октября. Ранее он возглавлял городскую больницу №47 Ленинского района.
Напомним, Александр Разумовский покинул должность главного врача 2 октября. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.
СПРАВКА:
Сергей Анатольевич Бухвалов родился 27 февраля 1962 года. В 1985 году закончил Горьковский государственный медицинский институт им. Кирова. Имеет высшую квалификационную категорию. Был назначен главным врачом больницы № 47 24 августа 2010 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+