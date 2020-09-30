Последние новости рубрики Общество
05 октября 2020 17:00  [39] Почти три тысячи незаконных построек ликвидируют в Нижнем Новгороде до конца года
05 октября 2020 16:50  [62] Нижегородские ветеринары спасли уличного бельчонка
05 октября 2020 16:22  [91] Сергей Бухвалов назначен главврачом нижегородской больницы №13
05 октября 2020 15:32  [108] Территорию вдоль Борзовки в Ленинском районе начали очищать от мусора
05 октября 2020 15:05  [114] Качество дорожной разметки проверили в Бутурлинском районе
05 октября 2020 14:10  [168] Россия не планирует ограничивать авиасообщение из-за распространения COVID-19
05 октября 2020 14:02  [396] Глеб Никитин прокомментировал гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной
05 октября 2020 13:44  [44976] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 5 октября)
05 октября 2020 13:10  [179] Виталий Махоня пропал в Нижнем Новгороде
05 октября 2020 12:43  [923] Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 292 жителей Нижнего Новгорода
Общество

Сергей Бухвалов назначен главврачом нижегородской больницы №13

05 октября 2020 16:22  [91] Общество
Больница №13

Больница №13

Фото: с сайта больницы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сергей Бухвалов назначен главным врачом нижегородской городской клинической больницы №13 Автозаводского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Главврач вступил в должность сегодня, 5 октября. Ранее он возглавлял городскую больницу №47 Ленинского района.

Напомним, Александр Разумовский покинул должность главного врача 2 октября. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. 

СПРАВКА:

Сергей Анатольевич Бухвалов родился 27 февраля 1962 года. В 1985 году закончил Горьковский государственный медицинский институт им. Кирова. Имеет высшую квалификационную категорию. Был назначен главным врачом больницы № 47 24 августа 2010 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph