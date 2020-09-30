Последние новости рубрики Общество
02 октября 2020 11:47  [3] Александр Разумовский покинул должность главврача нижегородской больницы
02 октября 2020 11:21  [46] Жителям в Лысковском районе заменили электросети по требованию прокуратуры
02 октября 2020 09:49  [105] "Модельные библиотеки, открытые в рамках нацпроекта "Культура", пользуются большой популярностью", - Глеб Никитин
02 октября 2020 09:33  [153] Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ
02 октября 2020 09:02  [90] "ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска и Кстова 10 тысяч уведомлений о долгах
02 октября 2020 09:00  [114] "Цель профобразования - подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - Глеб Никитин
01 октября 2020 19:46  [2084] Нижний сегодня: главные события дня
01 октября 2020 19:28  [263] Нижегородские предприятия увеличили выпуск медицинских изделий на 37%
01 октября 2020 18:47  [382] Нижегородские власти намерены вместе с дольщиками контролировать строительство ЖК "Новинки Smart City"
01 октября 2020 18:17  [335] Нижегородец нашел ружье и сдал его в полицию за вознаграждение
Общество

Александр Разумовский покинул должность главврача нижегородской больницы

02 октября 2020 11:47  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Александр Разумовский покинул должность главного врача городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Он написал заявление об уходе по собственному желанию.  Известно, что Александр Разумовский возглавит медицинский совет больницы.

Напомним, в августе Александр Разумовский был удостоен звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". 

В настоящее время Александр Разумовский является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Ранее он был зампредседателя думы Нижнего Новгорода, 19 июня 2019 года депутаты Гордумы одобрили его досрочную отставку.

СПРАВКА:

Александр Разумовский родился 19 апреля 1952 года. Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, является доктором медицинских наук.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph