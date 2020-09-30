Александр Разумовский покинул должность главврача нижегородской больницы

Александр Разумовский покинул должность главного врача городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.
Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Известно, что Александр Разумовский возглавит медицинский совет больницы.
Напомним, в августе Александр Разумовский был удостоен звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода".
В настоящее время Александр Разумовский является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Ранее он был зампредседателя думы Нижнего Новгорода, 19 июня 2019 года депутаты Гордумы одобрили его досрочную отставку.
СПРАВКА:
Александр Разумовский родился 19 апреля 1952 года. Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, является доктором медицинских наук.
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