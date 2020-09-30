Нижегородский водоканал увеличил производительность труда на треть Общество

АО "Нижегородский водоканал" увеличил производительность труда на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Роста производительности труда, сокращения времени работ и организации процесса согласно принципам бережливого производства добился Нижегородский водоканал за год работы с Федеральным центром компетенций в рамках участия в проекте "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", отметили в компании.

Тогда, в октябре 2019 года, Нижегородский водоканал стал первым в России ресурсоснабжающим предприятием, подписавшим соглашение о сотрудничестве.

"За год предприятие проделало большую работу в части трансформации инструментов бережливого производства под специфику работы: от выявления и устранения потерь в эксплуатационных службах до разработки стратегии развития и запуска проектов по бережливому производству во всех подразделениях организации. Отдельным направлением стало обучение сотрудников, а также улучшение условий труда за счёт применения инструментов бережливого производства", - отметил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк.

По итогам совместной работы с ФЦК рост производительности труда, к примеру, на канализационных эксплуатационных участках составил 30%, при этом время подготовки к работе аварийных бригад уменьшилось на 50%. Кроме того, благодаря созданию единой информационной системы "Управление производственными ресурсами" для всех задействованных в процессе подразделений предприятия время реагирования на аварийные ситуации сократилось на 30%, минимизированы простои сотрудников и техники. В результате одна бригада в день может отработать большее количество инцидентов.

"Опыт взаимодействия с ФЦК и внедрения бережливого производства заинтересовал многих наших коллег. В феврале 2020 года на нашу совместную Стратегическую сессию по применению инструментов бережливого производства на российских предприятиях водоснабжения и водоотведения съехались представители 17 организаций, среди которых водоканалы и профильные министерства разных регионов, а также региональные центры компетенций. Многие из них после этого также начали сотрудничество в ФЦК. А именно заинтересованность руководителей и сотрудников подразделений играет большую роль в реализации проектов. Если все понимают значимость происходящих изменений, процессы протекают значительно проще и дают быстрый результат", - резюмировал Николай Николюк.