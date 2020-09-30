Нижегородцы прощаются с Ириной Славиной Общество

Фото: из соцсети Facebook, Александр Савельев

Нижегородцы прощаются с Ириной Славиной. Церемония прощания с главным редактором издания Koza.press проходит сегодня, 6 октября, в Доме Ученых (ул.Октябрьская, 25) с 11 до 14 часов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром также пришел проститься с ней.

Зал церемоний быстро заполнился людьми, как близкими, друзьями, знакомыми, так и теми, кто не был знаком с Ириной Славиной лично, но пришел почтить ее память.

Напомним, ранее Глеб Никитин прокомментировал гибель Ирины Славиной.

Напомним также, что СК выясняет подробности самосожжения Ирины Славиной. 2 октября, около 15:30, в центре Нижнего Новгорода у здания регионального управления МВД было обнаружено ее сожженное тело. В СК добавили, что она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому на прошлой неделе проводились следственные действия.