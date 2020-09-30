Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области Бизнес

Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Открытие центров происходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В прошлом году филиалы центра начали работу в 17 районах.

"В этом году мы открываем уже третий филиал центра "Мой бизнес" в районах области. Центр предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна". Предприниматель может получить здесь необходимую информацию и консультацию обо всех видах поддержки. Для открытия филиалов используется база, которая уже имеется в районе, - местные центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы. Реализация национального проекта позволяет вывести эту работу на новый уровень, задать единый стандарт", - сказал Глеб Никитин.

"В этом году появилось много федеральных и региональных мер поддержки. Их формат и объем постоянно меняется. Например, мы решили сохранить региональные меры поддержки в текущем месяце, и дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации. В таких условиях роль центра "Мой бизнес" и его филиалов очень важна", - добавил губернатор Нижегородской области.

Филиал центра "Мой бизнес" 6 октября открылся на базе АНО "Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства". До конца года филиалы появятся еще в 10 муниципальных образованиях и в двух районах Нижнего Новгорода.

В филиалах можно получить консультацию не только сотрудников центра, но и представителей организаций и структур, которые оказывают услуги предпринимателям, таких как налоговая служба, кадастровая палата, Роспотребнадзор, прокуратура. Кроме того, предприниматели могут напрямую задать вопрос представителям муниципальной и областной власти, руководителям инфраструктуры поддержки бизнеса, которые также регулярно проводят приемы в центрах "Мой бизнес".