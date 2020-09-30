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Общество

Сгоревший охотничий домик Баташёвых в Выксе предложено продать за 1 рубль

07 октября 2020 12:09  [414] Общество

Фото: с сайта Выкса.рф

Объект культурного наследия XVIII века - сгоревший в конце сентября этого года охотничий домик Баташёвых в Выксе предложено продать за 1 рубль. Об этом сообщает Выкса.рф со ссылкой на администрацию города.

Представители администрации рассчитывают, что реконструкцией охотничьего домика займётся будущий собственник. В 2018 году здание признали объектом культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Это позволяет продать его за 1 рубль, прокомментировали в муниципалитете.

Объект включили в муниципальную программу приватизации, после которой его смогут продать инвестору. При этом, инвестор должен будет разработать проект реставрации на сумму около 2 млн рублей.

По предварительной оценке, стоимость выполнения работ по сохранению (научной консервации) уже превышает 10 млн рублей, пояснили в администрации.

Пока объект находится в муниципальной собственности. После пожара там проведут экспертизу, чтобы определить объём ущерба и восстановительных работ.

Напомним, пожар произошел в ночь на 22 сентября. Огонь быстро распространялся по деревянным полам, лестницам и перекрытиям. Здание практически полностью выгорело изнутри.

СПРАВКА:

Охотничий домик Баташёвых — памятник архитектуры конца XVIII века. Здание выполнено в средневековом стиле, предположительно, по проекту крепостного архитектора Михаила Кисельникова. В советское время там были дом отдыха и больница, а после закрытия медицинского учреждения заброшенное здание постепенно разрушалось.

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