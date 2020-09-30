Сельский ДК отремонтировали в Первомайске Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сельский дом культуры отремонтировали в Первомайске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 октября 2020 года.

Дом культуры в селе Малый Макателем – это единственный досуговый и общественный центр, который обслуживает более 500 человек, добавили в пресс-службе.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках национального проекта "Культура" на капитальный ремонт учреждения направлено 3,7 млн рублей. В здании отремонтировали кровлю, полы, провели ремонт внутренних помещений, а также заменили системы электроснабжения и отопления.

"Всего в Нижегородской области в 2020 году запланирован капитальный ремонт в 10 сельских домах культуры на сумму около 36 миллионов рублей. Благодаря реализации таких мероприятий культура станет доступнее в небольших населенных пунктах. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни. Именно такую задачу при реализации нацпроектов поставил президент России Владимир Путин", – добавил губернатор Нижегородской области.

В доме культуры села Малый Макателем работают объединения для всех возрастов: детские кружки, творческие занятия для старшего поколения.

Гордость учреждения – вокальный ансамбль "Рябинушка", который является победителем фестивалей и конкурсов самодеятельного творчества различного уровня. Кроме того, в здании располагается сельская библиотека, которая после ремонта тоже приобрела новый облик. В светлом помещении поставили удобные книжные шкафы для взрослых и детей, оборудовали места для чтений и занятий, а также для общения и проведения мероприятий.

Теперь в учреждении откроют детский киноклуб и центр национальных культур.

Напомним, капитальный ремонт также завершился в сельских домах культуры в Арзамасском, Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Сеченовском районах. До конца года реконструкция пройдет в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и городском доме культуры р. п. Сухобезводное г. о. Семеновский.