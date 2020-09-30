Третий этап фестиваля INTERVALS стартует в Нижнем Новгороде 8 октября Культура и отдых

Фото: организаторы

Третий этап фестиваля INTERVALS стартует в Нижнем Новгороде завтра, 8 октября, и продлится до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В эти дни с 19:00 до 22:00 на фасаде Ромодановского вокзала (ул.Черниговская) свои работы представят Иван Горохов (Meshsplash), Сергей Лободин (Cyber Tiger) и студия dreamlaser.

На фасаде вокзала Иван Горохов представит видеомэппинг, который будет стилистически перекликаться с его победоносной инсталляцией на Большом Царицынском дворце для конкурса "Арт вижн" на фестивале "Круг света" в 2018 году.

Еще один автор инсталляции Сергей Лободин вместе со своей командой уже 11 лет работает в медиасфере. Специализируясь на технологии 3D-мэппинг, Cyber Tiger зарекомендовал себя как частый гость фестивалей.

Мэппинг от dreamalser - очередной сюрприз от студии в рамках INTERVALS TEASER. Медиахудожники студии с завидным постоянством собирают зрителей под метромостом. В 2019 году на фестивале INTERVALS dreamlaser показали анимированную проекцию на фасад элеваторов бывшего мукомольного завода. Инсталляция была создана по технологии paint mapping и оживляла масштабный мурал уличного художника Андрея Бергера. Весной этого года элеваторы попали под снос, и команда студии отреагировала на это событие акцией "Game over" ("Игра окончена"), "разрушив" строение в проекционной инсталляции.

Кроме того, в рамках образовательной программы фестиваля 10 октября в 14:00 состоится лекция в формате live-трансляции "Что такое Дигитоцен? Цифровое искусство в эпоху Дигитоцена". Будут рассмотрены проблемы, новые культурные объекты и вопросы, вызванные феноменом Дигитоцена, и то, как он вплетается в современные образовательные практики. Регистрация на лекцию открылась 5 октября по ссылке.

Напомним, фестиваль INTERVALS TEASER вошел в событийную программу 800-летия Нижнего Новгорода. Он открылся уличной инсталляцией на фасаде гостиницы "Октябрьская" 24 сентября. Второй этап прошел 1-4 октября.

Также в рамках фестиваля в этом году разработана параллельная программа, которая включает три локации:

- С 23 по 27 сентября в DKRT работала кинетическая световая инсталляция, приуроченная к 75-летию атомной промышленности.

- С 24 сентября по 11 октября (каждую неделю в течение фестиваля, с четверга по воскресенье) на Набережной Федоровского можно увидеть два объекта от студии dreamlaser: световую арку и инсталляцию, спроецированную на полотно под мостом над Почтовым съездом (просмотр со стороны ул. Рождественской).

- С 25 сентября по 14 октября в пространстве ЦЕХ в Нижполиграфе идет показ лазерной инсталляции a.r.r.c. от студии dreamlaser с музыкальным оформлением от Anny Ly. Для посещения требуется бесплатная регистрация по ссылке.

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