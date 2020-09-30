Мониторинг качества питания в школах завершился в Нижегородской области Общество

Фото: Единая Россия

Мониторинг качества питания в школах завершился в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единой России".

Мониторинг проходил в регионах в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты "Единой России", активисты региональных и местных отделений партии, "Молодой Гвардии", представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов.

Главный вывод проверки - существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет, рассказали в пресс-службе партии.

Деньги из федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объеме. Более 80% школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18% привозят еду, еще полтора процента кормят детей в других столовых.

Непосредственно рацион питания в школах не вызвал нареканий. При этом фактически в каждой десятой школе страны ученикам начальных классов, которые болеют, к примеру, диабетом или имеют непереносимость тех или иных продуктов, готовят по специальному меню.

График питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой. В школьных столовых установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, перед входом размещены антисептики, предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и посуды.

Параллельно с проверками "Единая Россия" организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. Свыше 85% опрошенных им удовлетворены. При этом участники опроса предложили, к примеру, добавить в меню больше фруктов и овощей, а также организовывать "шведские столы".

В Нижегородской области в опросе приняли участие более 10 тысяч родителей. Как отметил региональный координатор партпроекта "Народный контроль" Роман Танчук, опрос проведен силами 520 активистов, которые побеседовали с родителями учащихся из 155 школ во всех районах и городских округах региона. Подавляющее большинство опрошенных - 87% - довольны организацией питания. Основные вопросы, которые родители школьников поднимали при обсуждении качества школьных обедов: однообразие меню, иногда холодная еда и небольшой размер порции.

"В опросе приняло участие большое количество родителей учеников начальных классов, более 10 тысяч человек – это серьезная выборка по всей области, в связи с этим результат опроса не вызывает сомнений в объективности. Перед нами стоит задача - совместными усилиями выявить проблемы по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием, а затем добиться устранения недостатков. Также родители учащихся высказали свои соображения по улучшению организации и качества и школьного питания", - рассказал Роман Танчук.

Координатор партпроекта сообщил, что эти данные "Единая Россия" не только передаст в региональное министерство образования, но и предложит совместно проанализировать предложения родителей для учета в дальнейшей работе.

"Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но, и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности. В соответствии с поручением президента в проекте федерального бюджета на следующие три года объем финансирования обеспечения школьников младших классов горячим питанием составит не менее 40 млрд рублей ежегодно", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.