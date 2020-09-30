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Общество

Очередной рейд по соблюдению масочного режима в транспорте прошел в Дзержинске

07 октября 2020 17:42  [397] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел 6 октября в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Главная цель таких рейдов — не штрафы, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок в общественном транспорте. В случае выявленных нарушений оформляются протоколы и проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил, установленные действующим в Нижегородской области режимом повышенной готовности", - сказал начальник управления транспорта и связи города Антон Филатов.

Как рассказали представители компаний-перевозчиков, инструктаж водителей, кондукторов о соблюдении мер безопасности в транспорте проводится ежедневно.

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