Очередной рейд по соблюдению масочного режима в транспорте прошел в Дзержинске

Фото:
Очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел 6 октября в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Главная цель таких рейдов — не штрафы, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок в общественном транспорте. В случае выявленных нарушений оформляются протоколы и проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил, установленные действующим в Нижегородской области режимом повышенной готовности", - сказал начальник управления транспорта и связи города Антон Филатов.
Как рассказали представители компаний-перевозчиков, инструктаж водителей, кондукторов о соблюдении мер безопасности в транспорте проводится ежедневно.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+