Очередной рейд по соблюдению масочного режима в транспорте прошел в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел 6 октября в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Главная цель таких рейдов — не штрафы, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок в общественном транспорте. В случае выявленных нарушений оформляются протоколы и проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил, установленные действующим в Нижегородской области режимом повышенной готовности", - сказал начальник управления транспорта и связи города Антон Филатов.

Как рассказали представители компаний-перевозчиков, инструктаж водителей, кондукторов о соблюдении мер безопасности в транспорте проводится ежедневно.