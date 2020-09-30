Нижегородцев ждут новые меры, позволяющие снизить риск заражения коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен в ближайшее время внести изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, эти изменения позволят снизить риски заражения жителей региона коронавирусной инфекцией.

"На территории Нижегородской области фиксируется рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. На примере других регионов России и зарубежных стран можно понять, что COVID-19 прочно вошел в нашу жизнь. Летом было проще по естественным причинам. В осенне-зимний период коронавирус активизируется вместе с ОРВИ и гриппом. Ситуация осложнилась, и мы были готовы к такому положению дел. Нужно научиться с этим жить", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что за неделю в больницах области пришлось развернуть более 900 новых коек. Сейчас есть тяжелые пациенты, которым требуется искусственная вентиляции легких.

Глава региона также напомнил об экономических последствиях распространения заболевания.

"Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - объяснил Глеб Никитин.

В Нижегородской области за прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 204 новых случая COVID-19. В настоящее время в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 33 805 человек.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 98 жителей, а вчера – у 77.