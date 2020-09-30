Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 98 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 98 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 7 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 16 681 заболевший COVID-19 - это на 98 человек больше, чем во вторник 6 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 33 805 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 003 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 28 человек.

Далее следует Ленинский район (2 651 заболевший, за прошедшие сутки на 14 человек больше), Советский (2071, на 29 жителей больше), Канавинский (2 054, еще 15 заболевших), Московский (1 731, заболевших не зарегистрировано), Сормовский (1 696, заболели еще трое человек), Нижегородский (1 327, пятеро заболевших) и Приокский (1 144, за сутки инфекция подтвердилась у четырех жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 985, за прошедшие сутки - 18 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 541, за сутки - 11 новых случаев заражения), Борский (1 165, еще четыре новых случая), Богородский (836, четверо заболевших), Кстовский (751, ни одного случая заболевания), Кулебакский (670, еще три новых случая), Городецкий (639, заболели четверо человек), Володарский (567, ни одного нового случая), Семеновский (558, ни одного заболевшего), Арзамас (512, восемь заболевших), Балахнинский (463, заболели пятеро человек), Дивеевский (436, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в одном районе Нижнего Новгорода и 26 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".