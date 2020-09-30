Компания "ТНС энерго НН" вошла в рейтинг информационной доступности энергосбытовых компаний Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии Нижегородского региона – ПАО "ТНС энерго НН", по итогам исследования информационной доступности, занял 5 место в рейтинге топ-20. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В исследовании, проведенным отраслевым рейтинговым агентством "Энергоньюс медиа", участвовали 68 крупнейших энергосбытовых компаний России, которые оценивались по шести базовым критериям:

- коэффициент корректности работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта,

- коэффициент частоты обновления новостной информации корпоративного сайта,

- коэффициент вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом,

- коэффициент востребованности мобильных приложений,

- коэффициент вовлечения клиентов в использование корпоративных социальных сетей

- наличие/отсутствие мобильной версии корпоративного сайта.

Так, например, в рейтинге энергосбытовых компаний по вовлеченности клиентов в пользование корпоративным сайтом ПАО "ТНС энерго НН" занял третью строчку. Отметим, что порядка 680 тысяч клиентов компании ежемесячно посещают сайт гарантирующего поставщика, чтобы передать показания, оплатить квитанцию за электроэнергию, задать вопрос специалисту онлайн или направить документы в компанию.