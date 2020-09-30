Андрей Чертков покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Политика

Андрей Чертков покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. С 8 октября 2020 года обязанности министра исполняет Михаил Морозов.

В пресс-службе также добавили, что Чертков ушел по собственному желанию.

На сайте администрации Кстовского района сообщается, что Андрей Чертков назначен первым заместителем главы администрации Кстовского района.

"За последние годы в ЖКХ и энергетике Нижегородской области было реализовано немало важных, интересных мероприятий. Одной из ключевых задач стало выполнение национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" на территории региона. Были благоустроены сотни объектов, развивалась коммунальная инфраструктура, впервые за долгие годы началась реконструкция очистных сооружений. В регионе активными темпами продолжалась газификация. Населенные пункты Нижегородской области ежегодно становятся победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Все это было бы невозможным без слаженной работы команды министерства энергетики и ЖКХ", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Андрея Черткова отличает умение находить общий язык с людьми даже в самых сложных ситуациях, он не уходит от диалога и не боится его. Такой подход очень востребован сегодня на муниципальном уровне власти, который президент России Владимир Путин назвал самым близким к людям. Кадровое усиление и взаимный обмен квалифицированными специалистами между муниципалитетами и регионом - один из управленческих приоритетов в Нижегородской области. Очень полезно, когда человек может использовать в работе опыт, полученный на разных уровнях государственного управления", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Андрей Чертков был переназначен на пост министра ЖКХ в январе 2018 года. Изначально он был назначен на эту должность в марте 2017 года.

СПРАВКА:

Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный педагогический университет по специальности "учитель физики и астрономии", имеет второе высшее экономическое образование – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия по специальности "экономика и управлении на предприятии".

С 1996 по 2010 годы занимал различные должности в коммерческих компаниях.

С 2010 по 2013 годы работал главой администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

С 2013 по 2015 годы – замглавы администрации Нижнего Новгорода по ЖКХ и благоустройству, в 2015 году назначен первым замглавы администрации Нижнего Новгорода.

С апреля по декабрь 2015 года – и.о. главы администрации Нижнего Новгорода.

С августа 2016 года по март 2017 года - замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

С марта 2017 года - министр энергетики и ЖКХ области.

Женат, воспитывает четырех детей.