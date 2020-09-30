Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Политика

Фото: с сайта правительства Нижегородской области

Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Он приступил к новым обязанностям с 8 октября 2020 года в связи с уходом Андрея Черткова с поста министра.

До этого назначения Михаил Морозов работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. Курировал управление энергетики и отдел топливообеспечения.

На сайте администрации Кстовского района сообщается, что с 7 октября Андрей Чертков назначен первым заместителем главы администрации Кстовского района.