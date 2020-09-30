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Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Он приступил к новым обязанностям с 8 октября 2020 года в связи с уходом Андрея Черткова с поста министра.
До этого назначения Михаил Морозов работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. Курировал управление энергетики и отдел топливообеспечения.
На сайте администрации Кстовского района сообщается, что с 7 октября Андрей Чертков назначен первым заместителем главы администрации Кстовского района.
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