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Политика

Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области

08 октября 2020 12:15  [529] Политика

Фото: с сайта правительства Нижегородской области

Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Он приступил к новым обязанностям с 8 октября 2020 года в связи с уходом Андрея Черткова с поста министра.

До этого назначения Михаил Морозов работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. Курировал управление энергетики и отдел топливообеспечения.

На сайте администрации Кстовского района сообщается, что с 7 октября Андрей Чертков назначен первым заместителем главы администрации Кстовского района.

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