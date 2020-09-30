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Общество

Уголовное дело завели на главу сельсовета Кстовского района из-за долгов за отопление

08 октября 2020 13:48  [316] Общество

Уголовное дело по ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда) возбудили в отношении главы Запрудновского сельсовета Кстовского района из-за долгов за отопление по заявлению Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В период с января по июнь 2018 года мужчина не оплачивал отопление. В связи с этим на должника были поданы документы в суд. Исполнительный документ направили в администрацию Запрудновского сельсовета для удержания денежных средств с заработной платы с должника.

По данным следствия, глава администрации Запрудновского сельсовета создавал условия для неисполнения решения суда. Документ не был зафиксирован в перечне входящей корреспонденции и, соответственно, не был принят в работу для принудительного взыскания. В настоящий момент задолженность за отопление частично погашена, однако расследование причин злостного неисполнения решения суда продолжается.

Компания "ЭнергосбыТ Плюс" намерена усилить судебную работу с недобросовестными плательщиками и напоминает о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду.

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