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Бизнес

"На нижегородских промышленных площадках необходимо создавать новый технологический уклад", – Олег Лавричев

08 октября 2020 14:47  [80] Бизнес

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 7 октября 2020 года посетил первый нижегородский Салон промышленных роботов VRobotics-2020. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

Напомним, роботизированные промышленные комплексы для автоматизации процессов в различных отраслях производства, созданные местной компанией "Велам-Рус", представили на этом форуме.

Ознакомившись с экспозицией Олег Лавричев отметил, что Салон промышленных роботов должен стать традиционным ежегодным мероприятием.

"Я не смог пройти мимо этого уникального события. Сегодня здесь мы говорим о необходимости создания и реализации на наших промышленных площадках нового технологического уклада. Я рад, что организаторы экспозиции не только мыслят в данном ключе, но и взаимодействуют с партнерами, которые уже далеко продвинулись в направлении развития робототехники", – сказал Олег Лавричев.

На Салоне 7-8 октября планируется познакомить руководителей и специалистов компаний Нижегородской области и других регионов России с современными инженерными решениями.

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