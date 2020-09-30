"РосКвиз" о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовал в регионе Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Цикл интеллектуальных игр "РосКвиз", посвященных присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", стартовал в регионе. Мероприятия организованы региональным отделением "Единой России". Вопросы для игры подготовлены региональным советом сторонников партии совместно с профессиональным сообществом.

Первые интеллектуальные соревнования прошли в Нижнем Новгороде, в них приняли участие представители молодежной комиссии НРО партии, НРО ВОД "Волонтеры Победы" и старшеклассники с родителями. Были сформированы три команды.

Игра состояла из пяти тематических раундов, во время которых командам предстояло ответить на 42 вопроса об истории города Горького и Горьковской области в годы Великой Отечественно войны.

Первый раунд "Разминка для мозгов" состоит из 10 вопросов, правильные ответы на которые необходимо выбрать из нескольких предложенных вариантов. Раунд второй "Верю не верю" - это также 10 вопросов, каждый из которых представляет собой любопытный факт или утверждение, задача – определить правда это или ложь. Для победы в раунде "Железная логика" необходимо дать точные ответы. В "Числоболе" в каждом вопросе загадано число, максимально близкий к правильному ответ считается верным. В последнем раунде участники должны назвать автора представленной цитаты – известного полководца.

Победителем игры стала команда "Аврора", второе и третье место разделили команды "Волонтеры Победы" и "Ученики Героев". Все участники "РосКвиза" получили дипломы.

Капитан команды "Аврора" Антон Матюков признался, что именно во время игры они впервые узнали некоторые исторические факты. "Больше всего в душу нам запали два вопроса. Один про вражеские налеты на Нижний Новгород, тогда это был город Горький. И честно стыдно, что мы не знали, какое огромное количество авианалетов, бомбардировок пришлось пережить людям. И второй вопрос про бронепоезда. Обычно о них не вспоминают, в основном говорят про танки, артиллерию, оружие, снаряды. Во время игры мы узнали, что горьковчане создали еще и три бронепоезда. А легендарный "Козьма Минин" после войны был отреставрирован и установлен на постаменте в Канавинском районе".

Руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов отметил, что "РосКвиз" стал очень популярен среди людей разного возраста - от школьников до старшего поколения. А представленная тема для нижегородцев близка и дорога.

"Мы никогда не должны забывать о самоотверженности тех людей, кто работал в тылу ради Победы в Великой Отечественной войне. Вклад нашего города и области бесценен в этом всенародном подвиге. Во время проведения квиза видно, что молодые ребята не просто знают историю своей страны, а они прониклись героическими событиями и судьбами людей того страшного и тяжелого времени. И "РосКвиз" в рамках такого живого и познавательного общения стал связующей нитью поколений и стимулом к изучению истории России и родного края. Хочу пожелать всем участникам удачи и победы!" - сказал Алексей Антонов.

В течение октября серия региональных игр пройдет на площадках в районах и городских округах Нижегородской области.