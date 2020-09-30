Школу в Чкаловске отремонтировали капитально Общество

Школу в Чкаловске отремонтировали капитально. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил министр образования региона Сергей Злобин, общий объем финансирования составил более 40 млн рублей. Работы велись в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". В этом году школа отметила 50 лет.

"В этой школе мы начинаем реализацию проектов "Цифровая образовательная среда" в рамках национального проекта "Образование". Также здесь будет открыт центр дополнительного образования "Школа полного дня" и реализовываться мероприятия в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Обновленная после капитального ремонта школа на сегодняшний день полностью соответствует всем современным требованиям", - рассказал Сергей Злобин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что "образование должно всегда оставаться в приоритете у власти".

"Для того чтобы было интересно и учить, и учиться в любой школе любого города или поселка, и реализуется национальный проект "Образование", одна из целей которого – создание равных условий для получения качественного образования, чтобы дети из небольших населенных пунктов по уровню знаний могли конкурировать со своими сверстниками из престижных столичных школ и гимназий", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в сентябре этого года дан старт центрам "Точка роста" в школах региона, еще 46 таких центров открылись в 2019 году. В регионе также созданы 3 детских технопарка "Кванториум", в ноябре 2020 года запланировано открытие еще одного "Кванториума" на Бору. Также в 2019 году были созданы 2 мобильных технопарка, где ежегодно проходят обучение более 2 000 детей, а до конца текущего года появится еще один мобильный "Кванториум".

В ходе рабочего визита в Чкаловск министр образования также посетил стадион Чкаловской средней школы №4 им. В.В. Клочкова. Это первый в городе полноразмерный стадион с профессиональным покрытием из прорезиненной крошки и хоккейными бортами по периметру для занятий игровыми видами спорта в течение всего календарного года. Также в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" на территории стадиона выделена зона, где установлены уличные турники и тренажеры.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, и в рамках государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" в Чкаловске выполнен ремонт спортивного зала Сицкой средней школы на общую сумму 2 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, причем софинансирование муниципального бюджета составило 50%.