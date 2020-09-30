Глеб Никитин прокомментировал создание института соглашений о защите инвестиций Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал создание в России института соглашений о защите инвестиций, который будет гарантировать неизменность условий ведения бизнеса.

Теперь желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории России смогут подписать соглашение с Минэкономразвития. В соглашении будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период, в зависимости от отрасли и объема инвестиций.

"Считаю очень важным, что правительство страны под руководством Михаила Мишустина оперативно запустило новый механизм. На сегодняшний день мы уже сформировали пул компаний, заинтересованных в заключении таких соглашений для реализации новых инвестиционных проектов. Для дальнейшей проработки вопросов мы ждали только утверждения правил заключения соглашений и механизма компенсации затрат на инфраструктуру. Подписание этих документов председателем правительства позволяет нам продолжить работу с компаниями и вплотную заняться подготовкой заявок на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что регион с самого начала активно участвовал в обсуждении этого проекта. Его применение позволяет создать для инвесторов такие условия, которые предусматривают гарантию того, что положение инвесторов не ухудшится, или так называемую стабилизационную оговорку. Также действие закона даст возможность снять ряд инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов благодаря получению субсидиарной государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

"Мы все понимаем, что для инвесторов важны гарантии неизменности институциональной среды. Неуверенность в завтрашнем дне не позволяет рисковать и инвестировать в развитие. Стабилизационная оговорка гарантирует неизменность ряда налоговых условий, условий в части регулирования земельных отношений, градостроительной деятельности, требований к строительству, уплаты таможенных платежей", - добавил Глеб Никитин.