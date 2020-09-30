Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ, по состоянию на вечер 8 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

На карантине по COVID-19 три учреждения (вчера было два) - школа в п.Октябрьский на Бору, школа в с.Носовая Краснобаковского района и ГКОУ "Семеновская школа-интернат".

На карантине по ОРВИ по-прежнему два учреждения - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района.

Помимо этого, на карантине по COVID-19 находятся еще 57 классов в 38 школах. Ранее было 60 классов в 40 школах. В частности, это общеобразовательные учреждения Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня, Сарова, Бора, а также Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семёновского, Лукояновского, Кулебакского, Ветлужского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Сергачского, Городецкого, Вачского, Краснобаковского, Варнавинского и Дальнеконстантиновского районов. По сравнению с 6 и 7 октября ситуация не изменилась.