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Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ, по состоянию на вечер 8 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.
На карантине по COVID-19 три учреждения (вчера было два) - школа в п.Октябрьский на Бору, школа в с.Носовая Краснобаковского района и ГКОУ "Семеновская школа-интернат".
На карантине по ОРВИ по-прежнему два учреждения - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района.
Помимо этого, на карантине по COVID-19 находятся еще 57 классов в 38 школах. Ранее было 60 классов в 40 школах. В частности, это общеобразовательные учреждения Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня, Сарова, Бора, а также Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семёновского, Лукояновского, Кулебакского, Ветлужского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Сергачского, Городецкого, Вачского, Краснобаковского, Варнавинского и Дальнеконстантиновского районов. По сравнению с 6 и 7 октября ситуация не изменилась.
На карантине по коронавирусу уже 3 группы в 3 учреждениях среднего профессионального образования. Ранее было 2 группы. Кроме того, одна группа в вузе все еще на карантине.
На карантине по ОРВИ, помимо полностью закрытых школ, еще 83 класса в 24 школах. Ранее было 83 класса в 25 школах.
Примерно половина закрытых на карантин по ОРВИ классов в двух школах - в Ворсме и Павловском районе, а также в школе № 35 Нижегородского района Нижнего Новгорода.
Карантин по COVID-19 в детсадах
По состоянию на вечер 8 октября закрыты 42 группы в 35 детсадах, на 7 октября были - 43 группы в 25 детских садах, на 6 октября - 37 групп в 32 учреждениях, на 5 октября - 33 группы в 28 детских садах. Из них самая сложная ситуация вновь на Бору - закрыто 10 групп в 8 детских садах.
Группы находятся в городах Нижний Новгород, Бор, Урень, Саров, Дзержинск, а также в Шатковском, Гагинском, Кстовском, Арзамасском, Сосновском, Богородском, Лукояновском и Семеновском районах. Число районов не изменилось за сутки.
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