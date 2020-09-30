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Культура и отдых

Центральный парк благоустроили в Варнавине

09 октября 2020 10:33  [145] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Центральный парк благоустроили в Варнавине по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы постепенно выходим на финишную прямую по благоустройству общественных пространств в регионе. До конца октября должно преобразиться 129 территорий. При этом хочу особо отметить: важно не только благоустроить парк или сквер, но и сделать пространство интересным, приспособленным для проведения массовых мероприятий, интересных жителям. Это могут быть спортивные соревнования, детские праздники, квесты. Именно таким принципом руководствовались в Варнавине, благоустраивая центральный парк", - отметил губернатор.

Стоимость работ по контракту составила 3,6 млн рублей. В парке было выполнено устройство тротуаров, здесь появились декоративный мостик, сцена, специалисты провели озеленение. Также выполнено устройство спуска к набережной.

К торжественному открытию объекта приурочили проведение эстафеты. Также было организовано анкетирование жителей: они высказали свои пожелания о дальнейшем преображении центральной части рабочего поселка.

Губернатор Нижегородской области сообщил, что в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется, помимо 129 общественных пространств, благоустроить 125 дворовых территорий. В целом на программу из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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