Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2020 14:56  [56] Площадки для дрессировки собак хотят создать в благоустроенном парке "Швейцария"
09 октября 2020 14:39  [77] АПЗ попал в число лидеров российского рейтинга экоэффективности
09 октября 2020 13:55  [94] Школу в Новинках построят летом 2021 года
09 октября 2020 13:45  [100] "Стриж" начнет курсировать через Стригино с 3 ноября
09 октября 2020 13:41  [108] Противоаварийные работы на Чкаловской лестнице проведут за 66,6 млн рублей
09 октября 2020 13:31  [102] Концерт классической музыки состоялся у Шуховской башни в Дзержинске
09 октября 2020 13:28  [146] Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Сенной в октябре-ноябре
09 октября 2020 13:11  [210] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 125 жителей Нижнего Новгорода
09 октября 2020 12:56  [106] Господдержку НХП предложено усилить в Нижегородской области
09 октября 2020 12:44  [115] "Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой "по подписке"
Общество

Переезд на ст. Варя в Нижнем Новгороде отремонтируют по требованию прокуратуры

09 октября 2020 11:52  [139] Общество

Фото: с сайта google.com/maps

В Нижегородской области транспортная прокуратура потребовала отремонтировать железнодорожные переезды на ст. Варя в Нижнем Новгороде, в Балахне и Починках. Об этом сообщается на сайте ведомства 9 октября 2020 года.

Ранее в ходе проверки выявлены нарушения: повреждение междурельсовых настилов, разрушение асфальтового покрытия и отсутствие предусмотренных Правилами дорожного движения дорожных знаков, сигнальных столбиков на подъездах к переездам, а также надлежащей подачи сигналов большой громкости со стороны железнодорожных путей при приближении подвижного состава и запрете проезда через переезд.

Указанные нарушения законодательства создают угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта и возникновения аварийных ситуаций на железнодорожных переездах.

В связи с этим, начальнику Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" внесено представление, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения).

Ситуация остается на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры. Ранее по результатам принятых мер реагирования только в этом году уже отремонтированы железнодорожные переезды на улицах Баренца и Дубравной в Сормовском районе.

Напомним, нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов в ночь на 9 октября около станции Сергач.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph