Переезд на ст. Варя в Нижнем Новгороде отремонтируют по требованию прокуратуры Общество

Фото: с сайта google.com/maps

В Нижегородской области транспортная прокуратура потребовала отремонтировать железнодорожные переезды на ст. Варя в Нижнем Новгороде, в Балахне и Починках. Об этом сообщается на сайте ведомства 9 октября 2020 года.

Ранее в ходе проверки выявлены нарушения: повреждение междурельсовых настилов, разрушение асфальтового покрытия и отсутствие предусмотренных Правилами дорожного движения дорожных знаков, сигнальных столбиков на подъездах к переездам, а также надлежащей подачи сигналов большой громкости со стороны железнодорожных путей при приближении подвижного состава и запрете проезда через переезд.

Указанные нарушения законодательства создают угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта и возникновения аварийных ситуаций на железнодорожных переездах.

В связи с этим, начальнику Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" внесено представление, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения).

Ситуация остается на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры. Ранее по результатам принятых мер реагирования только в этом году уже отремонтированы железнодорожные переезды на улицах Баренца и Дубравной в Сормовском районе.

Напомним, нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов в ночь на 9 октября около станции Сергач.