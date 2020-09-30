Александр Вовненко покинул пост главы администрации Нижегородского района Политика

Фото: с сайта администрации Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Александр Вовненко покинул пост главы администрации Нижегородского района. Об этом агентству сообщили в администрации города.

Вчера, 8 октября, был последний день его работы на этой должности.

Напомним, Александр Вовненко был назначен на этот пост в конце февраля 2020 года.

СПРАВКА:

Александр Вовненко родился 17 декабря 1976 года в селе Александровское Ставропольского края. В 1999 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Работал по специальности.

В 2006 году перешел на работу в администрацию Ленинского района, где занимал должности начальника сектора строительства, начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства. В 2015 году Вовненко был заместителем главы администрации Канавинского района по ЖКХ и благоустройству. В этом же году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации Нижегородского района, на которой проработал до января 2019 года. Потом на эту должность был назначен Илья Лагутин.

С января 2019 года по февраль 2020 года Александр Вовненко работал в АО НПСК "Металлостройконструкция" и МП "Проектный институт "Кстовопроект".

С февраля по октябрь 2020 года был главой администрации Нижегородского района.