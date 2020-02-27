Александр Вовненко назначен главой администрации Нижегородского района Политика

Фото: администрация Нижегородского района

Александр Вовненко назначен главой администрации Нижегородского района. Как сообщили в пресс-службе администрации, он был назначен главой города Владимиром Пановым и приступил к работе 28 февраля 2020 года.

При этом, с 7 ноября 2019 года другой глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев отстранен от должности по решению суда, но не уволен. В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности) направлено в суд. Дело относится ко времени, когда Алексей Мочкаев занимал должность первого заместителя главы администрации Бора.

Добавим, что Михаил Шаров, в отношении которого расследуется другое уголовное дело, все же был уволен с должности главы Канавинского района.

СПРАВКА:

Александр Вовненко родился 17 декабря 1976 года в селе Александровское Ставропольского края. В 1999 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Работал по специальности.

В 2006 году перешел на работу в администрацию Ленинского района, где занимал должности начальника сектора строительства, начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства. В 2015 году Вовненко был заместителем главы администрации Канавинского района по ЖКХ и благоустройству. В этом же году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации Нижегородского района, на которой проработал до января 2019 года. Потом на эту должность был назначен Илья Лагутин.