Участок пр. Гагарина перекроют на весь день 10 октября Общество

Участок пр. Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют на весь день 10 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об участке на Гагарина около дома №29.

Как пояснили в департаменте, проехать по этому участку будет невозможно с 07:00 до 20:00. Это обусловлено проведением баскетбольного матча в КРК "Нагорный".