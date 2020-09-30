Участок пр. Гагарина перекроют на весь день 10 октября

Участок пр. Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют на весь день 10 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идет об участке на Гагарина около дома №29.
Как пояснили в департаменте, проехать по этому участку будет невозможно с 07:00 до 20:00. Это обусловлено проведением баскетбольного матча в КРК "Нагорный".
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