"Стриж" начнет курсировать через Стригино с 3 ноября

Фото:
Поезд "Стриж" № 713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара, с остановкой около нижегородского аэропорта Стригино, начнет курсировать с 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Поезд курсировал в пилотном режиме в августе-сентябре текущего года и оказался очень востребован у пассажиров – заполняемость "Стрижа" составляла порядка 85 %. Впервые "Стриж" прибыл в Нижний Новгород 21 августа.
Благодаря специальному расписанию и уникальному подвижному составу время поездки по маршруту сокращено почти вдвое и составляет 19 часов. "Стриж" следует через Москву (Курский вокзал), Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас-1, Саранск, Сызрань.
Поезд будет курсировать через день. Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с 3 ноября 2020 года в 00:45 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Самару в 20:45 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября 2020 года в 01:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:24 того же дня.
Расписание движения:
|
Станция
|
№ 713 С.Петербург – Самара
|
№ 714 Самара – С.Петербург
|
Приб
|
Стоянка
|
Отпр
|
Приб
|
Стоянка
|
Отпр
|
Владимир
|
6:55
|
2
|
6:57
|
13:09
|
2
|
13:11
|
Дзержинск
|
8:33
|
2
|
8:35
|
11:28
|
2
|
11:30
|
Н.Новгород-Стригино
|
8:56
|
4
|
9:00
|
11:03
|
4
|
11:07
|
Арзамас-1
|
10:20
|
26
|
10:46
|
9:21
|
26
|
9:47
|
Красный Узел
|
13:00
|
1
|
13:01
|
07:05
|
1
|
07:06
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+