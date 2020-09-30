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Общество

"Стриж" начнет курсировать через Стригино с 3 ноября

09 октября 2020 13:45  [104] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Поезд "Стриж" № 713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара, с остановкой около нижегородского аэропорта Стригино, начнет курсировать с 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд курсировал в пилотном режиме в августе-сентябре текущего года и оказался очень востребован у пассажиров – заполняемость "Стрижа" составляла порядка 85 %. Впервые "Стриж" прибыл в Нижний Новгород 21 августа.

Благодаря специальному расписанию и уникальному подвижному составу время поездки по маршруту сокращено почти вдвое и составляет 19 часов. "Стриж" следует через Москву (Курский вокзал), Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас-1, Саранск, Сызрань.

Поезд будет курсировать через день. Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с 3 ноября 2020 года в 00:45 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Самару в 20:45 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября 2020 года в 01:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:24 того же дня.

Расписание движения: 

Станция

№ 713 С.Петербург – Самара

№ 714 Самара – С.Петербург

Приб

Стоянка

Отпр

Приб

Стоянка

Отпр

Владимир

6:55

2

6:57

13:09

2

13:11

Дзержинск

8:33

2

8:35

11:28

2

11:30

Н.Новгород-Стригино

8:56

4

9:00

11:03

4

11:07

Арзамас-1

10:20

26

10:46

9:21

26

9:47

Красный Узел

13:00

1

13:01

07:05

1

07:06

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