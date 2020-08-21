"Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород

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Скоростной поезд "Стриж" №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл на Горьковскую железную дорогу сегодня, 21 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Поезд будет совершать остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. Теперь время в пути сократится вдвое, 19 часов.
В Нижнем Новгороде поезд будет останавливаться на новом остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино около аэропорта.
"Платформа - это временный вариант. Мы планируем построить еще одну платформу. Будет временный павильон-вокзал, где будут созданы все необходимые условия для пассажиров. А в перспективе планируем здесь поставить платформу капитального характера, создать транспортно-пересадочный узел", - сказал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.
Напомним, из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1,3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.
Расписание движения поезда по станциям Горьковской железной дороги:
|
Станция
|
№ 713 С.Петербург – Самара
|
№ 714 Самара – С.Петербург
|
Приб
|
Стоянка
|
Отпр
|
Приб
|
Стоянка
|
Отпр
|
Владимир
|
6:55
|
2
|
6:57
|
13:09
|
2
|
13:11
|
Ковров
|
7:26
|
2
|
7:28
|
12:36
|
2
|
12:38
|
Дзержинск
|
8:33
|
2
|
8:35
|
11:28
|
2
|
11:30
|
Н.Новгород-Стригино
|
8:58
|
2
|
9:00
|
11:03
|
2
|
11:05
|
Арзамас-1
|
10:25
|
26
|
10:51
|
9:21
|
26
|
9:47
|
Красный узел
|
13:04
|
30 тех.ст.
|
13:34
|
6:36
|
30 тех.ст.
|
7:06
Напомним также, что расписание электричек изменится из-за запуска поезда Санкт-Петербург – Самара.
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