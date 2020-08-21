"Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд "Стриж" №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл на Горьковскую железную дорогу сегодня, 21 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Поезд будет совершать остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. Теперь время в пути сократится вдвое, 19 часов.

В Нижнем Новгороде поезд будет останавливаться на новом остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино около аэропорта.

"Платформа - это временный вариант. Мы планируем построить еще одну платформу. Будет временный павильон-вокзал, где будут созданы все необходимые условия для пассажиров. А в перспективе планируем здесь поставить платформу капитального характера, создать транспортно-пересадочный узел", - сказал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Напомним, из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1,3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.

Расписание движения поезда по станциям Горьковской железной дороги:

Станция № 713 С.Петербург – Самара № 714 Самара – С.Петербург Приб Стоянка Отпр Приб Стоянка Отпр Владимир 6:55 2 6:57 13:09 2 13:11 Ковров 7:26 2 7:28 12:36 2 12:38 Дзержинск 8:33 2 8:35 11:28 2 11:30 Н.Новгород-Стригино 8:58 2 9:00 11:03 2 11:05 Арзамас-1 10:25 26 10:51 9:21 26 9:47 Красный узел 13:04 30 тех.ст. 13:34 6:36 30 тех.ст. 7:06

Напомним также, что расписание электричек изменится из-за запуска поезда Санкт-Петербург – Самара.