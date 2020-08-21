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Общество

"Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород

21 августа 2020 16:31  [493] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд "Стриж" №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл на Горьковскую железную дорогу сегодня, 21 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Поезд будет совершать остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. Теперь время в пути сократится вдвое, 19 часов.

В Нижнем Новгороде поезд будет останавливаться на новом остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино около аэропорта.

"Платформа - это временный вариант. Мы планируем построить еще одну платформу. Будет временный павильон-вокзал, где будут созданы все необходимые условия для пассажиров. А в перспективе планируем здесь поставить платформу капитального характера, создать транспортно-пересадочный узел", - сказал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Напомним, из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1,3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.

Расписание движения поезда по станциям Горьковской железной дороги:

Станция

№ 713 С.Петербург – Самара

№ 714 Самара – С.Петербург

Приб

Стоянка

Отпр

Приб

Стоянка

Отпр

Владимир

6:55

2

6:57

13:09

2

13:11

Ковров

7:26

2

7:28

12:36

2

12:38

Дзержинск

8:33

2

8:35

11:28

2

11:30

Н.Новгород-Стригино

8:58

2

9:00

11:03

2

11:05

Арзамас-1

10:25

26

10:51

9:21

26

9:47

Красный узел

13:04

30 тех.ст.

13:34

6:36

30 тех.ст.

7:06

Напомним также, что расписание электричек изменится из-за запуска поезда Санкт-Петербург – Самара.

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