Оползень произошел в нижегородских Новинках Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оползень произошел в нижегородских Новинках. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода".

Речь идет о склоне в районе дома № 101Д по ул. Береговой.

В управлении отметили, что в оползневой зоне была организована застройка индивидуального-жилищного строительства без разрешительной документации и получения технических условий.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно информации, в настоящее время организована отсыпка и планировка грунта на склоне. В процессе отсыпки происходит замачивание и оползание именно насыпного грунта.

Принято решение провести комплекс изыскательских работ, чтобы выяснить причины замачивания грунта, по результатам которых будет определен перечень мероприятий по инженерной подготовке территории.

По информации представителей Новинского сельсовета, оползни на этом участке склона также происходили в 2016 и 2018 годах.